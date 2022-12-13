Путин: все участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода

Отпуск должен быть не реже одного раза в полгода, чтобы каждый боец имел возможность побыть с семьей.

Все участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что служба в зоне спецоперации связана с колоссальными нагрузками. По его словам, для всех участников необходимо установить отпуск 14 дней, не считая дороги. Отпуск должен быть не реже одного раза в полгода, чтобы каждый боец имел возможность побыть с семьей.

Ранее Путин заявил, что Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом

Видео: Послание к Федеральному собранию