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Путин: все участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода

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Отпуск должен быть не реже одного раза в полгода, чтобы каждый боец имел возможность побыть с семьей.

Все участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что служба в зоне спецоперации связана с колоссальными нагрузками. По его словам, для всех участников необходимо установить отпуск 14 дней, не считая дороги. Отпуск должен быть не реже одного раза в полгода, чтобы каждый боец имел возможность побыть с семьей.

Ранее Путин заявил, что Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом

Видео: Послание к Федеральному собранию

Теги: владимир путин, военнослужащие, отпуск, президент россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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