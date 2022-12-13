  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин: Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом
Сегодня, 12:59
60
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Путин: Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом

0 0

По словам президента, Европа и весь мир нуждались в равной для всех государств системе безопасности.

Россия была готова к конструктивному диалогу с Западом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Глава государства рассказал, что Москва настаивала на том, что Европа и весь мир нуждаются в равной для всех государств системе безопасности. Он подчеркнул, что много лет Россия предлагала партнерам вместе обсудить эту идею, но в ответ получила "невнятную либо лицемерную реакцию".

Ранее Путин назвал целью Запада оторвать исторические территории от России.

Фото: Послание к Федеральному собранию.

Теги: владимир путин, диалог, запад, послание к федеральному собранию, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии