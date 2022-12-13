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Путин назвал целью Запада оторвать исторические территории от России

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Глава РФ рассказал о том, что идея проекта "Анти-Россия" не является новой для недружественных государств.

Российский президент Владимир Путин назвал целью стран коллективного Запада оторвать исторические территории от Москвы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед членами Федерального собрания в Гостином дворе. Политик напомнил сенаторам и депутатам о том, что проект создания "анти-России" нельзя назвать новым для недружественных стран.

Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и Польша, и другие страны с одной целью: оторвать эти исторические территории... Вот в чем эта цель, ничего нового нет, никакой новизны, все повторяют.

Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал Украину порабощенной Западом.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию 

Теги: анти-россия, владимир путин, послание к федеральному собранию
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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