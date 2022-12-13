Путин назвал Украину порабощенной Западом

Глава страны напомнил о том, что НАТо и США подбирались к границам РФ.

Российский президент Владимир Путин назвал Украину порабощенной коллективным Западом. В ходе оглашения ежегодного послания к членам Федерального собрания глава государства в 2023 году объяснил, что недружес твенные России страны готовили киевский режим к большой войне. Он напомнил, что НАТО и США разворачивали вблизи государственной границы около Москвы собственные армейские базы и размещали биологические лаборатории.

США и НАТО в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. И сегодня признаются в этом. Владимир Путин, президент РФ

Путин: те, кто планировал удары по Донбассу, следующей целью ставили Крым и Севастополь.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию