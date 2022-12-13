Путин: те, кто планировал удары по Донбассу, следующей целью ставили Крым и Севастополь

Глава РФ напомнил, что в КРемле хорошо знали о планах ВСУ относительно полуострова.

Российский президент Владимир Путин в своем ежегодном обращении к членам Федерального собрания в 2023 году рассказал о том, что те лица, которые в феврале 2022 года планировали атаку на Донбасс, следующей целью ставили перед собой Крым и Севастополь. Глава государства отметил, что Москва это понимала и знала. Он добавил, что на территории ДНР и ЛНР Вооруженные силы Украины подготавливали карательную операцию. По словам лидера страны, киевский режим и сам сейчас говорит об этом открыто, уточняя детали о собственных далеко идущих замыслах. Теперь, по словам Путина, раскрылись те планы, о которых в Кремле и так хорошо знали.

Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, чётко понимали, что следующая цель - это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. Владимир Путин, президент РФ

Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь, заявил Путин.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию