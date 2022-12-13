Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь, заявил Путин

Глава РФ рассказал о годовщине начала СВО на Украине

Российский президент Владимир Путин, заявил, что жители Донбасса с 2014 года сражались за право жить на родной земле и говорить на своем языке, а также верили и ждали, что Россия придет на помощь. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в Гостином дворе с ежегодным посланием к члкнам Федерального собрания. В начале своего обращения к депутатам и сенаторам политик упомянул о том, что еще год назад защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей Москвой была начата специальная военная операция на Украине.

Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, нескрываемой ненависти со стороны киевского режиме, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Владимир Путин, президент РФ

Запад играл на жизни людей краплеными картами, заявил Путин.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию