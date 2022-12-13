Запад играл на жизни людей краплеными картами, заявил Путин

Коллективный Запад играл на жизни людей краплеными картами вместо того, чтобы решать реальные проблемы жителей Донбасса. Соответствующее заявление в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию сделал российский президент Владимир Путин. Глава государства пояснил, что недружественные страны опробовали метод обмана, а сейчас этим державам уже не отмыться от позора. Лидер страны счел внешнюю политику Запада двуличным. Он напомнил, что подобное уже происходило, когда было принято решение разрушить Югославию, Ирак, Ливию и Сирию. По мнению Путина, на Западе больше нет таких понятий как честь, порядочность и доверие.
Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, хочу это подчеркнуть, искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами.
Владимир Путин, президент РФ
Западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов, заявил Путин.
Фото и видео: Послание к Федеральному собранию
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