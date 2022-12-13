Западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов, заявил Путин

Глава РФ рассказал, что Запад поощрял терроризм со стороны ВСУ на Донбассе.

Зпадные страны натаскивали офицеров из украинских националистических батальонов и поставляли Вооруженным силам Украины вооружение еще до начала проведения специальной военной операции. Об этом глава государства упомянул в ходе своего послания к Федеральному собранию в Москве. По мнению российского лидера, недружественные страны все больше поощряли террористическую деятельность Киева на территории Донбасса. Еще до начала СВО Запад готовился предоставить украинским властям собственную технику, включая боевые самолеты, противовоздушные системы и другие тяжелые системы ведения боя.

В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие. И хочу особо подчеркнуть, что еще до начала СВО велись переговоры Киева с Западом о поставках. Владимир Путин, президент РФ

Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию