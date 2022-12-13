Путин обвинил Киев в политических убийствах и издевательствах над верующими

Глава РФ рассказал о том, что Киев готовился решить проблему силовым методом.

Украинский режим не решал проблемы Донбасса, а на самом деле просто тянул время, совершая в это время политические убийства и издевательства над верующими. Соответствующее заявление в ходе выступления в Москве с Посланием к Федеральному собранию сделал глава государства Владимир Путин.

Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими. Владимир Путин, президент РФ

Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию