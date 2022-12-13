Путин: Россия делала все возможное для мирного решения ситуации в Донбассе

Глава РФ рассказал о том, что киевский режим имел другие планы.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что Москва делала все возможное для мирного решения ситуации на Донбассе и решения украинского кризиса дипломатическими методами. Соответствующее заявление в ходе выступления с посланием к Федеральному собранию в 2023 году сделал глава государства. По мнению политика, за спиной российского руководства недружественными странами и киевским режимом готовился "совсем другой сценарий". Лидер РФ напомнил о том, что обещания коллективного Запада о стремлении к миру в ДНР и ЛНР обернулись жестоким подлогом и ложью, так как все это время страны-"гаранты" занимались крючкотворством

В Кремле оценили уровень доверия Путину.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию