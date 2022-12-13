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В Кремле оценили уровень доверия Путину

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По результатам опроса ВЦИОМ стало известно, что президенту доверяют 79,1% россиян.

В Кремле оценили уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По результатам опроса ВЦИОМ стало известно, что президенту доверяют 79,1% россиян. Кроме того, 76% респондентов одобряют его работу. Песков отметил, что это можно назвать целым комплексом факторов.

Вы знаете, что самое главное – это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный, но общество консолидируется и консолидируется вокруг президента.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков сообщил, что Путин уделит внимание спецоперации в послании.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, президент россии, пресс-секретарь президента россии, уровень доверия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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