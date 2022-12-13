В Кремле оценили уровень доверия Путину

По результатам опроса ВЦИОМ стало известно, что президенту доверяют 79,1% россиян.

В Кремле оценили уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По результатам опроса ВЦИОМ стало известно, что президенту доверяют 79,1% россиян. Кроме того, 76% респондентов одобряют его работу. Песков отметил, что это можно назвать целым комплексом факторов.

Вы знаете, что самое главное – это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный, но общество консолидируется и консолидируется вокруг президента. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков сообщил, что Путин уделит внимание спецоперации в послании.

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