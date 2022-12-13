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Путин уделит внимание спецоперации в послании
Сегодня, 14:28
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Путин уделит внимание спецоперации в послании

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В Кремле отметили, что сейчас все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего.

Президент России Владимир Путин уделит внимание спецоперации в послании к Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, послание президента к Федеральному собранию является одним из важнейших мероприятий в течение года. Он подчеркнул, что сейчас все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего.

Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что слова Нуланд о Крыме подчеркивают глубину разногласий США и России

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, послание к федеральному собранию, президент россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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