Президент России Владимир Путин уделит внимание спецоперации в послании к Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, послание президента к Федеральному собранию является одним из важнейших мероприятий в течение года. Он подчеркнул, что сейчас все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего.
Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что слова Нуланд о Крыме подчеркивают глубину разногласий США и России
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все