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Песков: слова Нуланд о Крыме подчеркивают глубину разногласий США и России
Сегодня, 12:33
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Песков: слова Нуланд о Крыме подчеркивают глубину разногласий США и России

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По его словам, подобные заявления подчеркивают роль США как главного провокатора нынешней мировой напряженности.

Cлова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме подчеркивают глубину разногласий Вашингтона и Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, подобные заявления подчеркивают роль США как главного провокатора нынешней мировой напряженности. Песков отметил, что Нуланд относится к "стану наиболее агрессивных ястребов в американской политике".

Напомним, 17 февраля Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, поскольку считает из "законными целями" для Киева.

Ранее в Кремле оценили шансы встречи Путина и Байдена в Минске.

Фото: ВКонтакте / Российское общество "Знание"

Теги: виктория нуланд, дмитрий песков, крым, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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