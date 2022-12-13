В Кремле оценили шансы встречи Путина и Байдена в Минске

По словам Дмитрия Пескова, российский президент всегда настроен на диалог с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой провести встречу российского и американского лидеров в Минске. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, глава государства всегда настроен на диалог именно с белорусским коллегой.

Во время общения с журналистами Песков предположил, что Белый дом скорее всего проигнорирует предложение Лукашенко, поэтому встреча Путина и Байдена в Минске так и не состоится.

Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у президента США не планируется. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется положительно на эту инициативу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Путина на послании надежно защитят от вирусов.

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