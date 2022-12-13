Песков заявил, что Путина на послании надежно защитят от вирусов

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что лидера страны на послании к Федеральному собранию надежно защитят от вирусов или возможности какого-либо другого заболевания. В Кремле в ходе регулярного телефонного брифинга отметили, что все необходимые требования санитарно-эпидемиологической безопасности будут соблюдены. Пресса напомнила спикеру о том, что в настоящее время фиксируется повышенная заболеваемость и выдача больничных листов среди депутатов Государственной Думы.
Он будет защищен на должном уровне… Все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Дмитрий Песков полагает, что если эти люди болеют, то, конечно, "нужно сидеть дома и болеть", а не приходить нездоровым на официальное мероприятие. В Кремле призвали политиков проявить гражданскую ответственность не только за собственное состояние, но и за здоровье коллег.
Песков: СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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