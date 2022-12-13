Песков: СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина

Он уточнил, что на послание президента будут аккредитовываться зарубежные СМИ из дружественных стран.

СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что на послание президента будут аккредитовываться зарубежные СМИ из дружественных стран. СМИ, чьи государства являются недружественными, не получат приглашение, однако, по словам Пескова, они смогут смотреть выступление Путина по любому каналу.

Ранее Песков призвал Вашингтон самостоятельно разбираться в истории с аэростатами в небе над США.

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