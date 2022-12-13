Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Вашингтон самостоятельно разбираться в истории с аэростатами в небе над США. Об этом он рассказал журналистам.
Комментируя ситуацию с неопознанными шарами над территорий США, Песков отметил, что в этой ситуации не надо никого обвинять. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация является примером того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран альянса.
Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее в Кремле назвали НАТО враждебной России организацией.
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