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Песков призвал Вашингтон самостоятельно разбираться в истории с аэростатами в небе над США

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По его словам, в этой ситуации не надо никого обвинять.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Вашингтон самостоятельно разбираться в истории с аэростатами в небе над США. Об этом он рассказал журналистам.

Комментируя ситуацию с неопознанными шарами над территорий США, Песков отметил, что в этой ситуации не надо никого обвинять. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация является примером того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран альянса.

Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле назвали НАТО враждебной России организацией.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: аэростаты, вашингтон, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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