Началась выдача ключей дольщикам 3 корпуса ЖК "ЛомоносовЪ"

На данный момент выдано 67 из 112 ключей.

С 15 января конкурсный управляющий ООО "Петрострой" начал выдавать ключи дольщикам третьего корпуса ЖК "ЛомоносовЪ", начиная с владельцев квартир в секции А. На данный момент выдано 67 из 112 ключей, остальные будут выданы в четверг, 18 января.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", управляющая компания "Атмосфера" выделила временное помещение в Петродворцовом районе на Михайловской, 51 для выдачи документов на счетчики и установления контактов с новыми жильцами.

В Петербурге достроили последний дом из реестра проблемных объектов. В декабре 2023 года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод четвертого корпуса ЖК "ЛомоносовЪ".

Фото: портал "Строительный Петербург"