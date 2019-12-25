На севере Петербурга начали строительства второй нитки Главного канализационного коллектора

Первый этап должны завершить к 2024 году.

В Петербурге дали старт строительства второй нитки Главного канализационного коллектора. Он пройдет на участке от Северной станции аэрации до Кантемировского моста. Строительство коллектора-дублера необходимо для обеспечения надежного водоотведения на период реконструкции первой нитки. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Смольного.

По словам губернатора, новый объект поспособствует решению проблемы с подтоплениями на севере города во время сильных дождей. На строительство будет выделено 9,9 млрд рублей, 3 млрд из которых — из бюджета Петербурга, а 6,6 млрд — из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Первому участку коллектора от Кантемировского моста до поселка Ольгино более 30 лет.

Проект планируют реализовать до 2030 года. Если будет дополнительное финансирование, то есть возможность закончить к 2028 году. Работы будут проводить в три этапа. Сначала будет проложен участок длиной 2,9 км. Его собираются реализовать до 2024 года.

Ранее "Водоканал" выбрал подрядчика для проведения работ.

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Фото: администрация Петербурга