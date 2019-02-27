Стало известно, кто будет строить коллектор в Петербурге за 9,5 млрд рублей

Первой нитке коллектора требуется реконструкция.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выбрал подрядчика, который будет строить вторую нитку Главного канализационного коллектора северной части города. Конкурс был объявлен в конце мая 2022 года.

Единственным участником конкурса и победителем стало ООО "Ремонт и строительство сетей "ПР и СС". Контракт заключен на сумму 9,55 млрд рублей.

В документации указано, что длина второй нитки составит 2,8 километра, глубина заложения варьируется от 54 до 61 метра. Строительство коллектора-дублера необходимо для обеспечения надежного водоотведения на период реконструкции первой нитки. Речь идет о территориях Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, части Невского и Центрального районов. В этой зоне проживают около 2,5 млн человек. Деньги выделит Фонд ЖКХ.

Фото: Piter.tv