На водоочистном сооружении в Юкках произошел пожар

Прокуратура Ленобласти проводит проверку по факту пожара на предприятии ГУП "Леноблводокнал" в поселке Юкки. По данным пресс-службы надзорного ведомства, возгорание произошло около 18-ти часов и охватило 80 кв. метров.
Огонь разгорелся на канализационных очистных сооружениях. В настоящий момент пожар локализован. Проводятся все необходимые мероприятия для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Прокуратура Ленинградской области
Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил доложить о проверке в интимном салоне на Кораблестроителей.
Фото: Прокуратура Ленинградской области
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