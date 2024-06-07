На водоочистном сооружении в Юкках произошел пожар

Огонь охватил 80 кв. метров предприятия.

Прокуратура Ленобласти проводит проверку по факту пожара на предприятии ГУП "Леноблводокнал" в поселке Юкки. По данным пресс-службы надзорного ведомства, возгорание произошло около 18-ти часов и охватило 80 кв. метров.

Огонь разгорелся на канализационных очистных сооружениях. В настоящий момент пожар локализован. Проводятся все необходимые мероприятия для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура Ленинградской области

Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил доложить о проверке в интимном салоне на Кораблестроителей.

Фото: Прокуратура Ленинградской области