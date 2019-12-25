Массажист сломал ногу девочке во время сеанса в деревне Юкки. Возбуждено уголовное дело

Полицейские проводят расследование, все детали случившегося выясняются.

Восьмилетняя девочка получила перелом ноги во время сеанса по массажу во Всеволожском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратился 43-летний мужчина с информацией о том, что на массаже пострадала его дочь. Выяснилось, что 25 марта ребенок был на сеансе у 53-летнего специалиста в деревне Юкки. После массажа девочка почувствовала боль в ноге, и семья приехала в больницу. Там диагностировали перелом нижнего конца бедренной кости.

Полицейские проводят расследование, все детали случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV