В Юкках на коляску с ребёнком упали детали от сорванной крыши

Малыш получил ссадины, проводится проверка.

Во Всеволожском районе организована доследственная проверка по факту травмирования годовалого ребенка, находившего в коляске. Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.

В соцсетях сообщалось, что 1 июня в коттеджном поселке в деревне Юкки Всеволожского района с киоска с мороженым порывом ветра сорвало крышу и детали от неё попали на коляску, где находился годовалый ребенок. Малыш получил ссадины. Здоровью и жизни ребёнка в настоящее время угрозы нет.

По данному факту следственным отделом по городу Мурино организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее глава СК РФ заинтересовался гибелью девятилетнего мальчика из-за ворот в Ленобласти.

Фото: unsplash (Henrik Lagercrantz)