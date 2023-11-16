Глава СК РФ заинтересовался гибелью девятилетнего мальчика из-за ворот в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

В центральный аппарат СК РФ глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с публикацией о смерти ребенка в Ленобласти.

Напомним, в поселке Глубокое на девятилетнего мальчика 1 июня упали железные секционные ворота. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Ленобласти Митяеву Д. Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Большая Ижора пятилетний мальчик ушел от пьяной матери.

Фото: пресс-служба СК РФ; прокуратура Ленобласти