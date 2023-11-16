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Глава СК РФ заинтересовался гибелью девятилетнего мальчика из-за ворот в Ленобласти
Сегодня, 10:59
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Глава СК РФ заинтересовался гибелью девятилетнего мальчика из-за ворот в Ленобласти

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

В центральный аппарат СК РФ глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с публикацией о смерти ребенка в Ленобласти. 

Напомним, в поселке Глубокое на девятилетнего мальчика 1 июня упали железные секционные ворота. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Ленобласти Митяеву Д. Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Большая Ижора пятилетний мальчик ушел от пьяной матери. 

Фото: пресс-служба СК РФ; прокуратура Ленобласти 

Теги: причинение смерти по неосторожности, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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