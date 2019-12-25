В поселке Глубокое ребенок погиб из-за падения железных ворот

В Ленобласти проводится проверка по факту несчастного случая в Выборгском районе. В поселке Глубокое погиб девятилетний мальчик, рассказали в прокуратуре.
Трагедия произошла днем 1 июня. Упали прислоненные к стене металлические ворота. Ребенок скончался на месте.
В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, действиям органов местного самоуправления, а также должностных лиц органов системы профилактики.
Пресс-служба прокуратуры Ленобласти
Кроме того, 2 июня следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее мы сообщили о том, что бетонная плита придавила насмерть двух девочек в заброшенном здании в деревне Терпилицы. Также заведено уголовное дело.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти
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