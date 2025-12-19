  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школьник погиб на уроке физкультуры под Петербургом. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 15:59
20
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Школьник погиб на уроке физкультуры под Петербургом. Возбуждено уголовное дело

0 0

Выполняются необходимые следственные действия, все причины и условия случившегося устанавливаются.

В Выборге следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели 14-летнего подростка в школе. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти 23 января. 

Юноше внезапно стало плохо на уроке физкультуры. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. Выполняются необходимые следственные действия, все причины и условия случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что смерть мужчины в "Сити Молле" признали убийством. Гибель потерпевшего наступила в результате механической асфиксии.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: выборгский район, причинение смерти по неосторожности
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии