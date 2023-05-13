Бетонная плита придавила насмерть двух девочек в Ленобласти

Погибшим было 11 и 12 лет.

Накануне, 31 мая, в деревне Терпилицы Ленинградской области произошло ЧП с трагическими последствиями. В заброшенном здании под бетонной плитой были обнаружены тела двух девочек. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда из Тосно.

Спасатели стабилизировали аварийную плиту, представлявшую угрозу при проведении работ, и извлекли с применением гидравлического оборудования тела погибших. Из-за аварийного состояния здания проведение работ без спецтехники было невозможно.

Операция проводилась совместно с сотрудниками Леноблпожспаса. После завершения работ тела были переданы правоохранительным органам для установления всех обстоятельств трагедии. В настоящее время следственные органы выясняют, как дети оказались в опасном заброшенном здании и что привело к обрушению конструкции. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО