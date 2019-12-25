В Петербурге фиксируют самый низкий показатель детской смертности в России

В Петербурге самый низкий показатель детской смертности в стране. Об этом во время рабочего визита в Женскую консультацию №18 в Адмиралтейском районе заявил губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.
Сегодня, 12 декабря, градоначальник посетил медицинское учреждение на набережной реки Фонтанки, 155. Год назад в здании завершился капитальный ремонт.
В Петербурге самый низкий показатель детской смертности в стране. Во многом это достигнуто благодаря надлежащей помощи, которая оказывается женщинам в период беременности.
сказал Беглов.
В Женской консультации специалисты оказывают первичную помощь амбулаторно и в условиях дневного стационара. Мощность составляет 600 посещений в смену.
Кроме того, на базе консультации создан межрайонный центр охраны материнства и детства. Он принимает будущих мам и из других районов.
Также во время объезда Адмиралтейского района губернатор побывал во дворе на улице Гороховой, который был благоустроен жителями и властями в этом году.
В ноябре 2020 в Петербурге зарегистрировали почти 6,9 тыс. смертей.
Фото: pixabay.com
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