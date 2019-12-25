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Стало известно, сколько человек умерло в Петербурге за ноябрь
Сегодня, 16:24
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Стало известно, сколько человек умерло в Петербурге за ноябрь

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Смертность обогнала рождаемость на несколько тысяч.

В ноябре 2020-го года в Петербурге официально зарегистрировали 6829 смертей. Такой высокой цифры за последний осенний месяц не было, как минимум, последние 9 лет. Статистику опубликовал Комитет по делам записи актов гражданского состояния. Родилось при этом 4145 человек. 

В этом году больше смертей было зарегистрировано только в июне — 7106. 

Всего за прошедшие 11 месяцев в Петербурге, по данным Комитета, скончались 64 540 человек. Количество зарегистрированных смертей от коронавируса на данный момент составляет 6109. 

Ранее Роспотребнадзор объяснил высокую смертность пациентов с COVID-19 в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: смертность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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