Аномальная жара вызвала рост смертности в популярной стране Европы

Экстремальная жара вызвала рост смертности и перегрузку похоронной системы столицы Франции.

Во Франции аномальная жара привела к резкому росту смертности, особенно в Париже, где морги оказались переполнены.

Ситуация вызвала перегрузку крематориев и задержки в проведении захоронений. Тела умерших приходится перевозить в другие регионы. Температура воздуха в столице превышала 40 градусов, а уровень погодной опасности достиг максимальных значений.

По словам представителей похоронной отрасли, ситуация сравнима с кризисом времён пандемии.

Ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.

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