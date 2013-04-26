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Аномальная жара вызвала рост смертности в популярной стране Европы
Сегодня, 16:36
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Аномальная жара вызвала рост смертности в популярной стране Европы

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Экстремальная жара вызвала рост смертности и перегрузку похоронной системы столицы Франции.

Во Франции аномальная жара привела к резкому росту смертности, особенно в Париже, где морги оказались переполнены.

Ситуация вызвала перегрузку крематориев и задержки в проведении захоронений. Тела умерших приходится перевозить в другие регионы. Температура воздуха в столице превышала 40 градусов, а уровень погодной опасности достиг максимальных значений.

По словам представителей похоронной отрасли, ситуация сравнима с кризисом времён пандемии.

Ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.

Фото: freepik (wirestock)

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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