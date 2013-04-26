Аномальная жара вызвала рост смертности в популярной стране Европы

Во Франции аномальная жара привела к резкому росту смертности, особенно в Париже, где морги оказались переполнены.
Ситуация вызвала перегрузку крематориев и задержки в проведении захоронений. Тела умерших приходится перевозить в другие регионы. Температура воздуха в столице превышала 40 градусов, а уровень погодной опасности достиг максимальных значений.
По словам представителей похоронной отрасли, ситуация сравнима с кризисом времён пандемии.
Ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.
Фото: freepik (wirestock)
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