Роспотребнадзор объяснил высокую смертность пациентов с COVID-19 в Петербурге

С начала пандемии в Петербурге скончались 6030 пациентов с коронавирусом.

Роспотребнадзор назвал причину высокой смертности пациентов с COVID-19 в Петербурге. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Отмечается, что в Петербурге большое количество пожилых горожан.

Исходя из статистики прошлых лет, в Петербурге значительная доля долгожителей. Мы знаем, что уязвимая группа — 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция Александр Горелов.

Согласно последним данным, с начала пандемии в городе на Неве от коронавируса скончались 6030 пациентов.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вновь возглавил список городов России по числу смертей от коронавируса за сутки.

Фото: Piter.TV