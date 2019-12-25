Петербург вновь возглавил список городов России по числу смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в Северной столице выявили еще 83 летальных случаев.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали еще 83 жертвы новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Северная столица вновь возглавила список городов России по числу смертей от КОВИД за сутки. Второе место у Москвы, где скончались еще 75 человек. В топ-5 также попали Московская область (30), Ростовская область (25) и Иркутская область (20).

В целом по России за прошедшие 24 часа выявили еще 559 летальных исходов. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 718 россиян, выздоровели 2 007 792.

Ранее мы писали, что в Петербурге коронавирусом заразились более 70 младенцев.

Фото: pixabay.com