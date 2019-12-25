Губернатор оценил благоустройство двора на Гороховой

В этом году двор обрел "новую жизнь".

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал во дворе на Гороховой, который был благоустроен усилиями местных жителей и властей. Работы завершились в сентябре 2020-г года.

Когда все собираются вместе, не деля себя по политическим или другим основаниям, получается такой хороший результат. Такая слаженная работа, такая взаимоподдержка характерна для ленинградцев, для петебуржцев. отметил градоначальник.

Благоустройство проводилось у дома №17/56. Во дворе вымостили тротуарную плитку, установили уличные тренажеры, провели озеленение.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как хотят привести в порядок свой двор жители улицы Марата. Сейчас они работают над проектом благоустройства территории, которую никто не использует.

Фото: Пул78 / Telegram