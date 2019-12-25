Детская площадка, озеленение и фонтан. Петербуржцы разрабатывают проект благоустройства двора на улице Марата

Жители Центрального района обратили внимание на заброшенную территорию, огороженную забором. Как выяснилось, ни участок, ни здание сейчас не используется. Горожане задались вопросом: почему бы не использовать его на благо местных жителей? Наблюдаем, что из этого получается.

Петербуржцы разрабатывают проект благоустройства двора и реновации здания в центре Петербурга. Выяснилось, что территория заброшена и никому не нужна. Привести ее в порядок решили местные жители. О том, как проходят встречи и будущих планах на участок около дома 50 по улице Марата Piter.TV рассказал депутат муниципального совета МО "Владимирский округ" Виталий Боварь.

История началась в марте-апреле 2020-го года, когда в муниципальный округ обратились местные жители. Они сообщили о том, что у них под окнами располагается бетонный забор, за которым, по всей видимости, ничего не происходит. Вопросы также вызывало здание ― каретник. Муниципальные депутаты узнали у властей, что забор бесхозный. Раз он никому не нужен, то конструкцию советских времен решили снести.

Когда забор увезли, пространство раскрылось и стало еще очевиднее, что на участке нет как такового благоустройства. Озеленения нет, детская площадка в ненадлежащем состоянии. Было понятно, что с этим точно надо что-то делать. рассказал Виталий Боварь.

Так как муниципалитет не может своими силами решить, что делать на территории и профинансировать благоустройство, было решено прибегнуть к соучастующему проектированию. Депутат вместе со своими коллегами и активистами создали так называемую инициативную группу. К обсуждению также привлекли архитекторов из СПбГАСУ. Проект формируется на основе пожеланий местных жителей.

От петербуржцев поступили следующие предложения: восстановить фонтан, который раньше был во дворе, установить новую детскую площадку, перенести помойку в другой угол двора, сделать раздельный сбор и высадить "зеленую" полосу, предусмотреть специальные приспособления для выгула собак.

На месте заброшенного каретника можно было бы организовать крытую часть детской площадки, общественную мастерскую, оранжерею или же многофункциональный зал для жителей. По словам депутата, общее понимание того, какой хотят видеть территорию, уже есть. Сейчас здание принадлежит Жилищному агентству Центрального района.

Особое внимание на встречах уделили вопросу доступа во двор. Не все хотят, чтобы он был открытым.

Всего на данный момент с петербуржцами прошло уже более 10 встреч, рабочих сессий ― 2.

После того, как будет разработан единый проект, на повестке дня встанет вопрос финансирования. На отдельных стадиях можно привлечь инвесторов, но некоторые работы требуют серьезных затрат, и здесь уже придется обращаться к городским властям, считает наш собеседник. Авторы проекта надеются, что власти поддержат готовый проект и оценят "степень самоорганизации граждан".

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге представили проект благоустройства набережной реки Охта и Оккервиль.

Фото: предоставлено Виталием Боварь, marata50.tilda.ws