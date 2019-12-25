В Петербурге представили проект благоустройства набережной реки Охта и Оккервиль

Проект наконец согласовали в Смольном.

В Петербурге продолжают работать над проектом благоустройства берегов рек Охты и Оккервиль. Накануне компания "Проектные решения" презентовала финальный проект, который уже прошел согласование в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Новое пространство для отдыха и прогулок появится на территории левого берега Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и на обеих берегах Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста.

На территории сделают "растянутую" детскую площадку, камерный лекторий, обустроят зеленую зону. На участке появятся кафе, туалеты и велодорожки. Основной вход будет располагаться с улицы Шаумяна.



На правом берегу Оккервиля хотят поставить небольшие эко-качели. Авторами инициативы являются десятиклассники школы №164.

В течение всего периода проектирования в нем принимали активное участие жители, они высказывали свои пожелания по благоустройству территории, но не все предложения удалось интегрировать в проект. Так, например, было решено отказаться от посадки хвойных деревьев. Кроме того, велодорожка должна проходить по определенному маршруту, а не по тому, которому хотели петербуржцы.



Стоит отметить, что проект пять раз отправляли назад для внесения корректировок. Сейчас обсуждается, в чьем ведении будет территория.

Фото: "Твой город: Охта/Оккервиль" / VK