Проектировщик показал, как могут преобразиться набережные рек Охты и Оккервиль

Работы должны начаться в 2021-м году.

На прошлой неделе, 23 сентября, компания "Проектные решения" презентовала проект благоустройства набережной реки Охты и Оккервиль. Благоустройство будет проходить в рамках программы "Твой город". Его участники представили проект будущей обновленной территории в своей группе "ВКонтакте".

Новое пространство для отдыха и прогулок появится на территории левого берега Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и на обеих берегах Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста. На реализацию проекта потребуется не менее 100 млн рублей, половину из них оплатит инвестор, вторую половину ― город.

На восьмой сессии проекта присутствовали его разработчики и активисты, которые смогли предложить свои идеи по усовершенствованию. Отмечается, что проект не окончательный. Он также должен пройти согласование у властей. Предполагается, что это произойдет до конца года, а с 2021-го начнутся работы по благоустройству.

Ранее петербуржцы проголосовали за благоустройство Овсянниковского сада.

Фото: eusp.org, Твой город: Охта/Оккервиль / VK