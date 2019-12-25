Петербуржцы проголосовали за благоустройство Овсянниковского сада

Голосование среди жителей Северной столицы проводится в онлайн- и офлайн-формате с 4 сентября.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что жители Северной столицы проголосовали за реконструкцию и благоустройство Овсянниковского сада. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Голосование проходит в Центральном районе. Жители Северной столицы могут отдать свой голос в онлайн- и офлайн-формате с 4 сентября. По последним данным, за благоустройство Овсянниковского сада проголосовали 1665 житель района. На втором месте сквер на ул. Некрасова — 1519 петербуржцев. Также в тройку лидеров вошли "Дворы улицы Рубинштейна".

Всего в голосовании приняли участие 8231 петербуржец.

Ранее мы сообщали о том, что под Петербургом снова наблюдали Северное сияние.

Фото: сад Овсянниковского/вк