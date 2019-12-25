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Под Петербургом снова наблюдали Северное сияние
Сегодня, 9:21
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IRINA_CHALKINA

Под Петербургом снова наблюдали Северное сияние

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Сияние заметили во Всеволожском районе Ленинградском области.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что во Всеволожском районе ночью снова заметили Северное сияние. Фотографии природного явления появились в соцсетях. 

Аналогичное сияние также несколько раз видели над Финским заливом и Ладожским озером.

Напоним, что в Северной столице и Ленобласти сезон северных сияний. Горожане прозвали это природное явление "Огни Авроры".

Ранее мы сообщали о том, что 28 сентября в Петербурге заметно похолодает.

Фото:Астро Фото Болото/Telegram

Теги: погода, природное явление, северное сияние
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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