Под Петербургом снова наблюдали Северное сияние

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что во Всеволожском районе ночью снова заметили Северное сияние. Фотографии природного явления появились в соцсетях.
Аналогичное сияние также несколько раз видели над Финским заливом и Ладожским озером.
Напоним, что в Северной столице и Ленобласти сезон северных сияний. Горожане прозвали это природное явление "Огни Авроры".
Ранее мы сообщали о том, что 28 сентября в Петербурге заметно похолодает.
Фото:Астро Фото Болото/Telegram
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