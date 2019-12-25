Бабье лето в Петербурге отступает, но не сдается

Сегодня температурный фон останется на 4-5 градусов выше климатической нормы.

В понедельник, 28 сентября, влияние на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет отрог обширного антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, по сравнению с двумя предыдущими днями сегодня станет заметно прохладнее. Однако пока температурный фон останется на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Столбики термометров в этот день поднимутся до +17…+19 градусов. В Ленобласти ожидается +15…+20 градусов тепла. Ветер подует с востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что бабье лето задержится в Петербурге еще на неделю.

Фото: Piter.TV