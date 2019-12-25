Бабье лето задержится в Петербурге еще на неделю

Выше рекордных +20 градусов температура уже не поднимется.

В Петербурге еще неделю будет непривычно теплая для конца сентября погода. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, большая часть наступившей недели будет ясной. Однако осень о себе все же даст знать – во вторник и в среду в городе пройдут небольшие дожди. Заморозков по ночам не ожидается. Днем выше рекордных +20 градусов температура уже не поднимется. В городе всю эту неделю будет дуть слабый восточный и юго-восточный ветер.

Неделя может оказаться неприятной для метеозависимых людей. Ожидается, что атмосферное давление будет расти. Людям, зависимым от него, необходимо следить за своим самочувствием.

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Фото: Piter.TV