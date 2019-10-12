Реставратор оценил восстановление "русалок" дома на Садовой улице

Первоначальные черты скульптуры могут теряться, считает специалист.

В администрации Центрального района Петербурга заявили, что следы вандализма у "русалок" на горельефе дома в центре Петербурга убираются тонами в цвет памятнику. Скульптуры периодически переживают нападения вандалов, рисующих на них краской.

Реставратор Роман Борисов оценил методы восстановления "русалок". Как сообщил эксперт "Невским новостям" 27 сентября,такой способ может лишить скульптуру первозданного вида. Борисов отметил, что слои краски могут накладываться друг на друга. Так может выйти толстый слой, а это может повлиять на черты объекта, которые могут потеряться.

Рано или поздно придется эту краску, которая была в много слоев нанесена, полностью снимать. Если какие-то утраты, это придется все замастиковывать и наносить по новой. Но если делать все аккуратно, сам вид не повреждается – заметил реставратор.

Ранее мы сообщали о том, что русалки на горельефе дома Николаевых, расположенном на перекрестке Садовой и Банковского "плакали" черными слезами, им рисовали татуировки и макияж в стиле фильма "Безумный Макс". "Налет" вандалов происходит периодически раз в две-три недели.

Фото: Piter.tv