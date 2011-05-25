На Садовой водитель выехал на встречку и едва не лишил жизни двух пешеходов

Лихач устроил опасный маневр на мосту в центре Петербурга и попал к полиции.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя, который едва не сбил двух пешеходов на Садовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГАИ по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл на Старо-Никольском мосту, где водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу. По данным правоохранителей, мужчина чудом избежал столкновения со встречными машинами и не наехал на прохожих, которые переходили дорогу.

Нарушителем оказался 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В отношении него составлены административные протоколы за выезд на встречное направление и непредоставление преимущества пешеходам. Кроме того, мужчину доставили в отдел полиции за нарушение правил пребывания на территории России.

Фото: Управление ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области