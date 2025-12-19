В Приморском районе Петербурга задержали пьяного водителя со стрельбой

Дворник помог инспекторам ГАИ остановить лихача после погони.

В Санкт-Петербурге сотрудники ГАИ при поддержке местного дворника задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться после ДТП и наезда на инспектора.

Инцидент произошел утром 20 января в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы. Как установили инспекторы, владелец машины ранее был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

При попытке проверки документов водитель отказался от общения с инспекторами и начал движение, после чего сотрудники ДПС начали преследование. Во время погони автомобиль двигался по дворовым территориям и тротуарам, повреждал ограждения и сталкивался с припаркованными машинами.

После остановки автомобиля водитель покинул салон и попытался скрыться в подъезде жилого дома. В этот момент в задержании принял участие дворник, который подставил нарушителю подножку, что позволило полицейским его задержать. У мужчины были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Жители дома позже опознали задержанного как своего соседа.

Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области