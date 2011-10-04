Браконьеры вырубили почти сотню елок в лесах Петербурга перед праздниками

В Петербурге перед Новым годом срубили молодые ели для возможной продажи.

В преддверии новогодних праздников в лесах Санкт-Петербурга браконьеры уничтожили около ста молодых елей, причинив ущерб лесному фонду города на сумму 123 736 рублей.

По информации председателя Комитета по благоустройству Сергея Петриченко, в Приморском лесничестве были повреждены 85 молодых елей. Нарушители частично обрубили ветки деревьев на высоту до двух метров. Записи с камер видеонаблюдения показали, что браконьеры грузили в автомобиль мешки с лапником и целые деревья, предположительно для последующей продажи.

Лесничество направило заявления в полицию и прокуратуру с требованием установить виновных и привлечь их к ответственности. Вырубка хвойных насаждений на территории городских лесов строго запрещена и карается штрафами.

Для усиления охраны в этот период лесники планируют привлечь к патрулированию представителей казачества. Они будут дежурить в лесах, чтобы защитить молодые деревья от незаконных рубок и предотвратить дальнейшие повреждения лесного фонда.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали петербуржца, незаконно срубившего 84 елки.

Фото: Правительство Ленобласти