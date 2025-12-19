На Дворцовой площади начали разбирать новогоднюю ель

На дереве разместили свыше 33 игрушек, которые расписаны вручную, 7 километров гирлянды и 300 метров серпантина.

В Петербурге на Дворцовой площади стартовал демонтаж главной елки города, пишет 23 января телеканал "Санкт-Петербург". Рабочие начали снимать с ветвей разноцветный наряд в ретростиле.

На дереве разместили свыше 33 игрушек, которые расписаны вручную, 7 километров гирлянды и 300 метров серпантина. Обычно ель стоит до середины месяца, однако в этом году срок продлили по просьбам местных жителей.

Выстроим более точный план в эти дни. Так как у нас впереди – выходные, что называется, демонтаж начнем медленно, а уже в понедельник больше приступим к таким емким работам. Андрей Чистяков, директор Городского центра рекламы и праздничного оформления

Одну часть елки отправят на переработку, из второй сделают сувениры для детей.

Ранее мы рассказывали о том, что демонтаж новогоднего оформления начали в Петербурге.

Фото: Piter.TV