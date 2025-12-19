Демонтаж новогоднего оформления начали в Петербурге

Рабочие прежде всего убирают украшения по тем адресам, где будет размещено оформление ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января.

Петербург завершает празднование Нового года. На центральных городских улицах постепенно демонтируют праздничные украшения: первая техника вышла на Невский проспект минувшей ночью. Как рассказал Piter.TV директор СПБ ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" (ГЦРПО) Андрей Чистяков, рабочие прежде всего убирают украшения по тем адресам, где будет размещено оформление ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января. Первые бригады будут работать на Невском и Московском проспектах, а также на площади Победы.

Руководитель подтвердил, что по просьбе горожан основная часть украшений будет радовать глаз еще неделю, до 22 января. В том числе, речь идет о елке на Дворцовой площади.

Новогоднее оформление было размещено более чем по 700 адресам во всех районах Петербурга. Всего было задействовано около 14 тыс. украшений. Демонтажом занимаются около 20 бригад из 100 человек и спецтехники.

Так как мы программу продлим еще на неделю, я думаю, у нас немножко сдвинется демонтаж. Я думаю, к концу января мы полностью освободим улицы города от праздничного оформления. Андрей Чистяков, директор СПБ ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления"

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга вывезли более 773 тыс. кубометров снега за новогодние праздники.

Фото: Piter.TV