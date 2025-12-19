Фото: Piter.TV
Новогодние украшения в центре Петербурга сохранят до 22 января
Праздничный декор на туристических маршрутах решили не убирать раньше.
Новогодние украшения в Санкт-Петербурге останутся на улицах до 22 января, решение о продлении сроков демонтажа приняли после обращений горожан, сообщили в комитете по печати. Об этом сообщили "Фонтанке". По информации городских властей, праздничное оформление продолжит работать прежде всего на центральных улицах и основных туристических маршрутах. Изначально демонтаж декораций планировали начать 15 января, сразу после старого Нового года, как это происходит в обычные годы. В комитете по печати пояснили, что сроки пересмотрели из-за многочисленных просьб жителей сохранить праздничную атмосферу в городе дольше запланированного периода. Решение о продлении также подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В своем телеграм-канале он сообщил, что к нему поступило много обращений от петербуржцев, поэтому главная новогодняя елка на Дворцовой площади будет стоять до 22 января. Он отметил: "Пусть новогоднее настроение побудет с нами ещё немного". После 22 января городские службы приступят к поэтапному демонтажу праздничных конструкций и светового оформления. Ранее новогоднюю ель Кронштадта признали лучшей среди городов России.
Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все