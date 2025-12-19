Новогоднюю ель Кронштадта признали лучшей среди городов России

Ель на Якорной площади победила во всероссийском онлайн-голосовании.

Новогодняя ель, установленная на Якорной площади Кронштадта в Санкт-Петербурге, признана лучшей в России среди крупных городов по итогам всероссийского конкурса.

Как сообщили организаторы, результаты были подведены по итогам открытого голосования, проходившего в официальном сообществе конкурса в социальной сети "ВКонтакте". По итогам голосования новогодняя ель из Кронштадта набрала 268 389 голосов и заняла первое место в номинации для крупных городов. Дерево было доставлено из Копорского лесничества и оформлено в ретро-стиле.

Для украшения ели использовали винтажные игрушки и гирлянды, что позволило создать на Якорной площади атмосферу традиционного семейного праздника. Второе место в данной номинации заняла новогодняя ель из Тулы, получившая 110 440 голосов. Третье место по итогам голосования досталось ели из Тюмени, которую поддержали 95 509 участников.

Итоги конкурса были опубликованы в официальных информационных ресурсах организаторов.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга