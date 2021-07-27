Музей христианской культуры можно посетить бесплатно в канун Рождества

Одним из центральных событий станет экскурсия "Светлый праздник Рождества Христова", посвящённая глубокому погружению в историю, символы и искусство главного события христианского календаря.

Накануне празднования Рождества Христова Музей христианской культуры в Петербурге открыл двери для всех желающих окунуться в мир искусства, традиций и духовной культуры. Посетители смогут насладиться бесплатной экскурсией по музею в предстоящий вторник, 6 января. Вход открыт абсолютно свободно, и посетители смогут увидеть знаменитые залы, такие как "Фаберже — поставщик императорского двора" и "Итальянское Возрождение", о чём сообщает пресс-служба музея газете "Вечерний Санкт-Петербург".

Музей предложит посетителям особую праздничную программу. Одним из центральных событий станет экскурсия "Светлый праздник Рождества Христова", посвящённая глубокому погружению в историю, символы и искусство главного события христианского календаря. Участники экскурсии узнают подробнее о творчестве художников эпохи Возрождения, познакомятся с уникальными экспонатами и обретут лучшее понимание духовного смысла великого праздника.

Расположенный по адресу переулок Лодыгина, дом 5, Музей христианской культуры приглашает всех желающих разделить ощущение радости и вдохновения, которое дарит нам Рождество.

Ранее мы сообщили о том, что коллекция ГМЗ "Павловск" пополнилась книгой из коллекции Дворцовой библиотеки.

Фото: пресс-служба Музея христианской культуры