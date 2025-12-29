Коллекция ГМЗ "Павловск" пополнилась книгой из коллекции Дворцовой библиотеки

Осенью 2025 года книга случайно оказалась на торгах в Берлине, где ее заметил филантроп Дмитрий Касимов.

Музей-заповедник "Павловск" обогатил свою коллекцию редким экспонатом — старинной книгой, некогда принадлежавшей дворцовой библиотеке. Речь идет о труде австрийского автора Йозефа Огессера "Описание собора Святого Стефана в Вене", датированном 1779 годом. Эту новость опубликовал официальный Telegram-канал музея, пишет "Петербургский дневник".

История восстановления фолианта полна интригующих деталей, рассказывает главный хранитель Павловского дворца Алексей Гузанов. Экземпляр с личной книжной маркой императрицы Марии Фёдоровны исчез из библиотеки еще в 1930-е годы, неоднократно менял владельцев в Европе, но сохранив при этом оригинальный библиотечный ярлык.

Осенью 2025 года книга случайно оказалась на торгах в Берлине, где ее заметил филантроп Дмитрий Касимов. Когда Алексей Гузанов узнал об этом, он связался с постоянной покровительницей музея Ольгой Сурковой, известной своими усилиями по возвращению утраченных культурных ценностей. Благодаря ее поддержке книга вернулась в стены Павловского музея.

Алексей Гузанов выразил глубокую признательность всем сторонникам и благодетелям музея, особое спасибо адресуя тем, кто содействует возврату исторических реликвий: "Предновогодние дни — прекрасное время выразить сердечную благодарность друзьям Павловска, особенно тем, кто возвращает нам драгоценное наследие наших предков".

Видео: пресс-служба ГМЗ "Павловск"